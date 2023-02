"Succederà qualcosa di importante". Renato Zero, mistero e tam-tam impazzito (Di martedì 21 febbraio 2023) Tam-tam impazzito su Renato Zero, prontissimo alla sua nuova avventura. Si chiama "Zero a Zero - Una sfida in musica" e si tratta del tour che partirà il prossimo 7 marzo da Firenze, dunque 23 tappe in dieci differenti città. Un tour de force che l'istrionico artista si prepara ad affrontare a 72 anni, portati meravigliosamente. E proprio per essere al top fisicamente, ha rivelato di aver rinunciato alla veste di super-ospite al Festival di Sanremo 2023 recentemente concluso, spiegando di aver declinato l'offerta di Amadeus perché la preparazione per una simile performance è tutt'altro che una passeggiata. Dunque il ritorno in tv, a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai 3, dove nella serata di domenica 19 febbraio ha infiammato il pubblico con la sua musica e fatto discutere ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Tam-tamsu, prontissimo alla sua nuova avventura. Si chiama "- Una sfida in musica" e si tratta del tour che partirà il prossimo 7 marzo da Firenze, dunque 23 tappe in dieci differenti città. Un tour de force che l'istrionico artista si prepara ad affrontare a 72 anni, portati meravigliosamente. E proprio per essere al top fisicamente, ha rivelato di aver rinunciato alla veste di super-ospite al Festival di Sanremo 2023 recentemente concluso, spiegando di aver declinato l'offerta di Amadeus perché la preparazione per una simile performance è tutt'altro che una passeggiata. Dunque il ritorno in tv, a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai 3, dove nella serata di domenica 19 febbraio ha infiammato il pubblico con la sua musica e fatto discutere ...

