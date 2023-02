Su Dl Ong governo corre | già domani in aula Senato per ok giovedì

(Di martedì 21 febbraio 2023)e maggioranza corrono sull'approvazione del dl Ong che contiene la stretta sull'attività delle navi che si occupano dei salvataggi in mare. Il provvedimento, che è in seconda lettura, è stato ...

Governo e maggioranza corrono sull'approvazione del dlche contiene la stretta sull'attività delle navi che si occupano dei salvataggi in mare. Il provvedimento, che è in seconda lettura, è stato incardinato oggi in commissione Affari costituzionali ...... la seconda nell' abitazione romana della tesoriera della, Antonella Casu , che è stata anche ... soprattutto, arrivare a color che le riscuotevano in cambio di posizioni precise da adottare...