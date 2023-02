Studiolo a scuola per i docenti, l’idea di Valditara non piace. Ma potrebbe realizzarsi con una precedente proposta: lavorare 36 ore a settimana (Di martedì 21 febbraio 2023) Uno Studiolo per gli insegnanti. Dove possono correggere i compiti in classe e preparare le lezioni. E ricevere i genitori. Si tratta dell'idea lanciata dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara durante la presentazione del programma Didacta. Idea che non entusiasma i diretti interessati e nemmeno alcune forze politiche. Ma uno scenario del genere non è del tutto inedito. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 febbraio 2023) Unoper gli insegnanti. Dove possono correggere i compiti in classe e preparare le lezioni. E ricevere i genitori. Si tratta dell'idea lanciata dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppedurante la presentazione del programma Didacta. Idea che non entusiasma i diretti interessati e nemmeno alcune forze politiche. Ma uno scenario del genere non è del tutto inedito. L'articolo .

