Studenti aggrediti al liceo Michelangelo di Firenze, si indaga per “violenza privata” (Di martedì 21 febbraio 2023) “violenza privata aggravata” è il reato per cui la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo d’indagine in seguito all’aggressione con calci e pugni patita da due Studenti del liceo classico Michelangelo per opera di un gruppo di giovani appartenenti al gruppo di estrema destra Azione studentesca. Tre dei sei responsabili del blitz sono minorenni. La magistratura ha ricevuto una segnalazione dalla Digos, che sta conducendo le indagini: attraverso i video e le testimonianze dei presenti, gli inquirenti puntano ad individuare tutti i responsabili del pestaggio. Il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha presentato una interrogazione parlamentare ai ministri dell’Interno e dell’Istruzione, Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara. “Dalle parti di FdI e del governo – accusa – ... Leggi su tpi (Di martedì 21 febbraio 2023) “aggravata” è il reato per cui la Procura diha aperto un fascicolo d’indagine in seguito all’aggressione con calci e pugni patita da duedelclassicoper opera di un gruppo di giovani appartenenti al gruppo di estrema destra Azione studentesca. Tre dei sei responsabili del blitz sono minorenni. La magistratura ha ricevuto una segnalazione dalla Digos, che sta conducendo le indagini: attraverso i video e le testimonianze dei presenti, gli inquirenti puntano ad individuare tutti i responsabili del pestaggio. Il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha presentato una interrogazione parlamentare ai ministri dell’Interno e dell’Istruzione, Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara. “Dalle parti di FdI e del governo – accusa – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eziomauro : Studenti aggrediti al liceo Michelangiolo di Firenze, Nardella: 'Squadrismo' - la Repubblica - ultimora_pol : Davide #Bacarella, portavoce #PiuEuropa #Toscana: “L'aggressione di studenti davanti ad un Liceo è intollerabile, a… - Piu_Europa : L'aggressione di studenti davanti a un Liceo è intollerabile, ancora una volta #Firenze assiste a violenza politic… - 100Milan_R24 : Ascolta il podcast di martedì 21 febbraio qui: - Gngr_L0vr98 : RT @gmarcoc: Il Ministro #Salvini, come anche la Presidente #Meloni, non trova il tempo per dire nulla a difesa degli studenti aggrediti da… -