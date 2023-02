Stop-Ue a motori diesel e benzina? Ecco quanto guadagna la Cina

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 febbraio 2023) Cinesi in festa per le decisione della Ue di porre il bando i veicoli aentro i prossimi 12 anni. «Il divieto della Ue sulle auto a combustibili fossili aumenterà le esportazioni di veicoli elettrici della», ha titolato tutto giulivo il Global Times: tabloid in inglese e specializzato in politica internazionale del Quotidiano del Popolo, organo ufficiale del Partito Comunista Cinese, che è in pratica il canale più diretto di comunicazione tra Xi Jinping e il grande pubblico occidentale. Sotto al titolo, una bella foto di auto bianche, gialle, grigie e blu, in quantità, con la didascalia: «Veicoli a nuova energia in una fabbrica a Jinzhong, nella provincia dello Shanxi, nellasettentrionale, il 7 settembre 2022». Mancava giusto l'indirizzo per prenotare e il listino prezzi, ma magari li ...