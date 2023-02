Stop Superbonus ma con eccezioni: chi può ancora accedere al credito (Di martedì 21 febbraio 2023) Milioni di famiglie e tante piccole imprese nel panico dopo lo Stop del Governo di Giorgia Meloni al Superbonus. Nato sotto i Cinque Stelle durante il Governo Conte due, il Superbonus al 110% si è rivelato un salasso insostenibile a cui il Governo di Giorgia Meloni ha dovuto mettere un freno. Superbonus, solo alcuni potranno averlo ancora – IlovetradingLo Stop al Superbonus è arrivato con il decreto Giorgetti di qualche giorno fa. La misura nata sotto la spinta del Movimento Cinque Stelle, è costata non meno di 120 miliardi allo Stato. Soldi che le future generazioni avrebbero dovuto ripagare. Per questo l’Esecutivo di Giorgia Meloni ha detto basta. Tuttavia il decreto Giorgetti prevede eccezioni. Il blocco di cessioni e sconto in fattura non riguarda, ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 21 febbraio 2023) Milioni di famiglie e tante piccole imprese nel panico dopo lodel Governo di Giorgia Meloni al. Nato sotto i Cinque Stelle durante il Governo Conte due, ilal 110% si è rivelato un salasso insostenibile a cui il Governo di Giorgia Meloni ha dovuto mettere un freno., solo alcuni potranno averlo– IlovetradingLoalè arrivato con il decreto Giorgetti di qualche giorno fa. La misura nata sotto la spinta del Movimento Cinque Stelle, è costata non meno di 120 miliardi allo Stato. Soldi che le future generazioni avrebbero dovuto ripagare. Per questo l’Esecutivo di Giorgia Meloni ha detto basta. Tuttavia il decreto Giorgetti prevede. Il blocco di cessioni e sconto in fattura non riguarda, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : #Meloni giustifica lo stop al #Superbonus con numeri sbagliati: la cifra non risulta per ora da nessuna parte… - ZanAlessandro : Prima le #accise, ora il #superbonus. Meloni si rimangia l’ennesima promessa elettorale: lo stop alla cessione dei… - lauraboldrini : Con lo stop improvviso allo sconto in fattura e ai crediti d’imposta per il #superbonus e con il divieto per le PA… - algol6555 : RT @ottogattotto: Stop Superbonus. Stop Reddito di cittadinanza. Si inchiesta parlamentare Covid. Si separazione carriere magistratura. Si… - TgrRaiMolise : #superbonus in allarme i #costruttori, #spaventati dallo stop non solo al superbonus, nella versione originaria con… -