Stop sconto benzina e diesel da gennaio 2023 | quanto costeranno?

Stop sconto benzina e diesel da gennaio 2023: il 31 dicembre 2022 va in scadenza la misura introdotta a marzo dal Governo Draghi. Non sono previste proroghe alla riduzione delle accise dalla Manovra per il prossimo anno: verso un aumento della spesa per gli automobilisti – a partire dal primo di gennaio – che si muove intorno ai 20 centesimi di euro in più a litro. Prezzo luce e gas 2023: cosa succederà nei prossimi mesi? Stime

