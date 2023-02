Stop alla cessione dei crediti Superbonus: a rischio oltre 10 mila imprese in Lombardia (Di martedì 21 febbraio 2023) Il decreto legge in materia di Superbonus approvato dal Consiglio dei ministri, che vieta la cessione dei crediti e lo sconto in fattura e blocca le operazioni di acquisto dei crediti incagliati da parte degli enti locali, è una tegola non indifferente per oltre 10 mila micro e piccole imprese della Lombardia. Ma a pesare sulla ripresa economica della regione non vi è solo l’intricata situazione del Superbonus, ma anche quella che riguarda i prezzi al consumo ancora troppo alti, con l’inflazione che si attesta al +11%. Qualche numero sul Superbonus In Lombardia, prima tra le regioni italiane, fornito dal Centro Studi Sintesi per CNA Lombardia: al 31 gennaio 2023 risultano infatti ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 febbraio 2023) Il decreto legge in materia diapprovato dal Consiglio dei ministri, che vieta ladeie lo sconto in fattura e blocca le operazioni di acquisto deiincagliati da parte degli enti locali, è una tegola non indifferente per10micro e piccoledella. Ma a pesare sulla ripresa economica della regione non vi è solo l’intricata situazione del, ma anche quella che riguarda i prezzi al consumo ancora troppo alti, con l’inflazione che si attesta al +11%. Qualche numero sulIn, prima tra le regioni italiane, fornito dal Centro Studi Sintesi per CNA: al 31 gennaio 2023 risultano infatti ...

