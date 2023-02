Stop alla cessione dei crediti del Superbonus: nuove regole ed eccezioni (Di martedì 21 febbraio 2023) Con decreto legge n.11 del 17 febbraio 2023 il Governo ha imposto lo Stop alla cessione dei crediti derivanti dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi in vigore. Il decreto cancella la possibilità ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) Con decreto legge n.11 del 17 febbraio 2023 il Governo ha imposto lodeiderivanti dale dagli altri bonus edilizi in vigore. Il decreto cancella la possibilità ...

