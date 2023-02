Stop al certificato medico per rientrare a scuola: in Toscana è legge come in altre 11 regioni e province autonome (Di martedì 21 febbraio 2023) La proposta di legge della giunta è stata accolta ed approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Per tornare a scuola dopo una malattia in Toscana gli studenti non dovranno più presentare il certificato medico: neppure dopo cinque giorni di assenza, com’è adesso. La proposta, presentata dall’assessore alla sanità Simone Bezzini, era stata licenziata dalla giunta a fine dicembre 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 febbraio 2023) La proposta didella giunta è stata accolta ed approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Per tornare adopo una malattia ingli studenti non dovranno più presentare il: neppure dopo cinque giorni di assenza, com’è adesso. La proposta, presentata dall’assessore alla sanità Simone Bezzini, era stata licenziata dalla giunta a fine dicembre 2022. L'articolo .

