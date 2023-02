“Stop a cessioni e sconti anche per il bonus barriere Che fine hanno fatto gli impegni per i disabili?” La lettera aperta delle associazioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 febbraio 2023) “Milioni di cittadini chiedono al Parlamento di valutare attentamente la decisione di non permettere più lo sconto in fattura e la cessione dei crediti. Decisione che agisce in dinuità con la norma introdotta solo lo scorso anno, che favoriva il mantenimento a domicilio, la sicurezza in casa e uno stile di vita in grado di preservare l’integrazione sociale“. Così, in unapubblicata sul Corriere della Sera, 14per il sostegno e l’inclusionepersone contà criticano la scelta del governo di eliminare lo sconto in fattura e la cessione dei creditiper ilarchitettoniche, con lo stesso decreto che è intervenuto sul Super110%....