Stoccata di Zelensky a Berlusconi, la replica di Meloni: "Valgono i fatti" (Di martedì 21 febbraio 2023) La premier Giorgia Meloni alla fine della visita in Ucraina dove ha ribadito il sostegno del governo italiano a Kiev si è presentata accanto al presidente Volodymyr Zelensky per le dichiarazioni congiunte di rito. Nel corso della conferenza stampa non è mancato un riferimento alle recenti parole di Silvio Berlusconi sulla guerra e sul ruolo di Zelensky. "Casa sua non è mai stata bombardata dai missili, né un suo partner russo è mai arrivato a casa sua con un carro armato o ha mai ucciso i suoi parenti"; ha detto il leader ucraino in risposta a una domanda dei giornalisti. Meloni, prendendo la parola dopo la risposta di Zelensky alla domanda sul presidente di Forza Italia, ha ricordato l'impegno dell'Italia: "Per me Valgono i fatti e qualsiasi ...

