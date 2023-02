Stipendi docenti e Ata, recupero conguaglio a debito anche nelle rate successive: ecco quando. NOTA NoiPA [PDF] (Di martedì 21 febbraio 2023) Il cedolino di febbraio, come è noto, ha visto la presenza del conguaglio a debito o credito a seconda della propria posizione. NoiPA, con una NOTA pubblicata sul proprio sito, fa chiarezza sull'argomento. L'articolo Stipendi docenti e Ata, recupero conguaglio a debito anche nelle rate successive: ecco quando. NOTA NoiPA PDF . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 febbraio 2023) Il cedolino di febbraio, come è noto, ha visto la presenza delo credito a seconda della propria posizione., con unapubblicata sul proprio sito, fa chiarezza sull'argomento. L'articoloe Ata,PDF .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rita_trusso : RT @GaeManfredi: Aumentare gli stipendi dei docenti in base al costo della vita penalizzerebbe i docenti del Sud. Piuttosto, dovremmo incen… - LaGazzettaWeb : «Stipendi più alti da Nord a Sud: non ho mai proposto gabbie salariali per i docenti» - danielabongior3 : - magicamirta : RT @Rosalba_Falzone: @mircoDmirco Preghi anche per i docenti, che verranno obbligati in seno all'insegnamento 'Educazione Civica' imposta a… - gaveltri : @BerniniAM @ItalyMFA @Antonio_Tajani @mur_gov_ Tornare in un sistema dove hai stipendi dal 30 al 40% in meno rispet… -