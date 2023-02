Stipendi, a Milano le buste paga più alte d’Italia. E a Bergamo? Ecco tutti i dati (Di martedì 21 febbraio 2023) La città con gli Stipendi più alti d’Italia è Milano. Nella capitale mondiale della moda e del design, nel 2021 un lavoratore dipendente ha guadagnato in media 30.464 euro. Uno Stipendio di due volte e mezzo superiore alla media nazionale (pari a 12.473 euro) e nove volte più alto di quello di Rieti, nel Lazio, provincia fanalino di coda nella classifica retributiva dove si guadagnano 3.317 euro. Seconda in classifica è Bolzano con 18.942 euro, seguita da Bologna con 18.628, Parma con 18.175 e Roma con 17.774. E a Bergamo, quanto si guadagna in media? La città quest’anno Capitale della Cultura occupa il 29esimo posto su 107 province, con uno Stipendio medio di 12.843 euro, preceduta in Lombardia solo da Monza e Brianza, al 22esimo posto con 13.375 euro. Brescia è 41esima, con 11.430 ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 febbraio 2023) La città con glipiù alti. Nella capitale mondiale della moda e del design, nel 2021 un lavoratore dipendente ha guadagnato in media 30.464 euro. Unoo di due volte e mezzo superiore alla media nazionale (pari a 12.473 euro) e nove volte più alto di quello di Rieti, nel Lazio, provincia fanalino di coda nella classifica retributiva dove si guadagnano 3.317 euro. Seconda in classifica è Bolzano con 18.942 euro, seguita da Bologna con 18.628, Parma con 18.175 e Roma con 17.774. E a, quanto si guadagna in media? La città quest’anno Capitale della Cultura occupa il 29esimo posto su 107 province, con unoo medio di 12.843 euro, preceduta in Lombardia solo da Monza e Brianza, al 22esimo posto con 13.375 euro. Brescia è 41esima, con 11.430 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlConteIT : RT @TgrRaiPiemonte: Stipendi, #Torino è solo 14esima in Italia. La media è di 1.200 euro al mese mentre a #Milano, leader della speciale cl… - infoitinterno : Stipendi, a Firenze i dipendenti guadagnano la metà rispetto a Milano - IstTagliacarne : RT @FAUSTACHIESA1: #Stipendi, la classifica delle città dove si guadagna di più: a #Milano sono 2 volte e mezzo la media. Ma nel report del… - CPettiti : RT @TgrRaiPiemonte: Stipendi, #Torino è solo 14esima in Italia. La media è di 1.200 euro al mese mentre a #Milano, leader della speciale cl… - salvatore_irato : RT @TgrRaiPiemonte: Stipendi, #Torino è solo 14esima in Italia. La media è di 1.200 euro al mese mentre a #Milano, leader della speciale cl… -