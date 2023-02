Steven Spielberg è indeciso sul suo prossimo film | Non ho ancora deciso di quale progetto occuparmi

(Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo West Side Story e The Fablemans,ha ammesso che non hale idee chiare susarà il suo. Dopo il successo raccolto con West Side Story e The Fabelmans sembra proprio chenon sappiacosa prevede il suo futuro come regista. Durante la conferenza stampa di martedì al Festival del cinema di Berlino i giornalisti hanno provato ad indagare sulle sue prossime mosse e progetti, ottenendo come risposta solamente punti interrogativi. "Vorrei, mi piacerebbe avere le idee chiare", ha detto(tramite Deadline) parlando di ipotetici piani per un nuovo. Il regista ha ammesso: "Ero così coinvolto con gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... solocine : Steven Spielberg, sono rimasto il bambino di Fabelsman - MeglioNotizie : Steven Spielberg, sono rimasto il bambino di Fabelsman - solostyleit : Steven Spielberg, sono rimasto il bambino di Fabelsman - A Berlino, mio più grande orgoglio è Shoah Foundation - glooit : Steven Spielberg, sono rimasto il bambino di Fabelsman leggi su Gloo - BatouIsHere : @GaaryWrld Steven Spielberg Martin Scorsese Quentin Tarantino -

The Fabelmans è il recente lungometraggio diretto e co - scritto dadi cui ha parlato durante la ...Dopo il successo raccolto con West Side Story e The Fabelmans sembra proprio chenon sappia ancora cosa prevede il suo futuro come regista. Durante la conferenza stampa di martedì al Festival del cinema di Berlino i giornalisti hanno provato ad indagare sulle sue ...

Steven Spielberg, sono rimasto il bambino di Fabelsman Agenzia ANSA

Steven Spielberg, a quando il prossimo film 'Non so cosa farò dopo' Everyeye Cinema

Steven Spielberg premiato dalla Berlinale: "Ai giovani dico fate attenzione alla storia, e ai dettagli" ComingSoon.it

Berlinale, è il giorno dell'Orso d'oro alla carriera per Steven Spielberg La Stampa

Foto: Steven Spielberg, sono rimasto il bambino di Fabelsman Il Giornale Di Vicenza

Dopo West Side Story e The Fablemans, Steven Spielberg ha ammesso che non ha ancora le idee chiare su quale sarà il suo prossimo progetto.Il 2021 e il 2022 sono stati anni floridi per Steven Spielberg, con le produzioni consecutive di West Side Story (tratto dall'omonimo musical di Leonard Bernstein) e The Fabelmans (racconto ...