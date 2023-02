Stefano Bonaccini | ultima iniziativa pubblica a Roma prima del voto nei gazebo il 26 febbraio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sbonaccini : Tra poco sarò a Genova. Mi hanno inviato questa foto. E se qualcuno volesse votare Stefano Bonaccini? ??????? - SkyTG24 : #ConfrontoSkyTG24 @pdnetwork In diretta il confronto tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, candidati alla guida de… - ultimora_pol : Stupore all'interno del #PD dopo le parole di Enrico #Letta e Stefano #Bonaccini che descrivono rispettivamente la… - Rebus_Milan : RT @sbonaccini: Tra poco sarò a Genova. Mi hanno inviato questa foto. E se qualcuno volesse votare Stefano Bonaccini? ??????? - GesualdoBufali2 : @sbonaccini Se qualcuno volesse votare Stefano Bonaccini vuol dire che si accontenta del drone renziano telecomanda… -

'Il Pd deve tornare ad essere una forza piu' popolare, cioe' che sta di piu' dove le persone sono'. Lo ha detto il candidato alla segreteria del Pd, a margine di una visita alla stabilimento ex Ilva di Genova per incontrare alcuni rappresentanti dei lavoratori. 'Credo - ha aggiunto- che uno dei problemi del Pd sia ...Dopo il caso delle tessere gonfiate e i veleni incrociati non smette di sorprendere lo scontro tra i sostenitori died Elly Schlein nelle primarie del Pd. Il fronte più caldo è sempre quello della Campania da cui emerge un caso clamoroso che potrebbe finire in Procura vista la minaccia di denunce. ...

Bonaccini-Schlein, il ticket che piace al Pd: "Guidino insieme il partito" la Repubblica

Com’è andato il dibattito tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini Il Post

Lavoro: Bonaccini, far costare il precario più di quello stabile Agenzia ANSA

Bonaccini all'ex Ilva Genova, guai a perdere questa azienda Agenzia ANSA

L’obiettivo, ha spiegato Bonaccini ai microfoni di Primocanale, è quello di "difendere i siti produttivi, per tornare a essere un Paese competitivo" ...Hanno entrambi lo stesso nome, si fregiano tutti e due di quel pragmatismo che conosce solo chi persegue l’arte del governare. Per il sindaco di Torino Stefano Lo Russo l’approdo naturale in queste pr ...