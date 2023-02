Stazione pelli | presentate a Milano le iniziative per i 100 anni della rivista

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 febbraio 2023) “CPMC – Cuoio,, Materie Concianti”,ufficiale quadrimestraleSSIP –sperimentale per l’industria dellee delle materie concianti, compie in questo 2023 i suoi 100di pubblicazioni. Per celebrare il centenario, la SSIP promuove un ciclo diculturali che rappresenteranno un viaggio nella storiaSperimentale esuascientifica, un ponte fra la grande tradizione del passato e la vision rivolta al futuro con una costante innovazione. Il ciclo di eventi è stato annunciato oggi dal presidente Graziano Balducci e dal direttoreSSIP Edoardo Imperiale a LineaPelle, il principale evento internazionale del settore ...