Stasera tutto è possibile, Vincenzo De Lucia cade rovinosamente in studio e batte la schiena. Le sue parole dopo l’incidente (Di martedì 21 febbraio 2023) Brutta caduta per Vincenzo De Lucia a Stasera tutto è possibile. Nel vendicarsi di Stefano De Martino che gli aveva tirato una torta in faccia, l’attore, nei panni di Mara Venier, si è messo a correre per lo studio nel tentativo di ripagare il conduttore con la stessa moneta. Peccato che sia scivolato e finito rovinosamente al suolo. Sui social ma anche in studio c’è stata preoccupazione per la botta presa da De Lucia, che ha poi rassicurato tutti con un video su Instagram: “Ragazzi sono caduta, però sto bene, ho battuto la schiena Sono in giro non vi preoccupate, tutto bene. A carnevale c’è la zia Mara che se fa male”. Raggiunto da Fanpage l’imitatore ha confermato: “È stata sicuramente una brutta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Brutta caduta perDe. Nel vendicarsi di Stefano De Martino che gli aveva tirato una torta in faccia, l’attore, nei panni di Mara Venier, si è messo a correre per lonel tentativo di ripagare il conduttore con la stessa moneta. Peccato che sia scivolato e finitoal suolo. Sui social ma anche inc’è stata preoccupazione per la botta presa da De, che ha poi rassicurato tutti con un video su Instagram: “Ragazzi sono caduta, però sto bene, ho battuto laSono in giro non vi preoccupate,bene. A carnevale c’è la zia Mara che se fa male”. Raggiunto da Fanpage l’imitatore ha confermato: “È stata sicuramente una brutta ...

