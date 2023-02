Stasera tutto è possibile, rovinosa caduta in studio: attimi di panico | Video (Di martedì 21 febbraio 2023) Ahia. Una terribile caduta in tv per Vincenzo De Lucia, nel corso dell'ultima puntata di Stasera tutto è possibile, il programma di Rai 2. L'imitatore si è infatti presentato in studio nei panni di Mara Venier, in mano una torta che sarebbe dovuta arrivare a Stefano De Martino, o meglio al suo volto. tutto il contrario: il conduttore infatti è riuscito a spiaccicarla sul volto dell'imitatore. A quel punto De Lucia è tornato in studio con una seconda torta e si è messo ad inseguire De Martino, indossando tra l'altro scarpe con tacco alto. Risultato? È scivolato in modo disastroso su quel che restava della precedente torta alla panna, che si trovava sul pavimento dello studio. La caduta, così come si può vedere nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Ahia. Una terribilein tv per Vincenzo De Lucia, nel corso dell'ultima puntata di, il programma di Rai 2. L'imitatore si è infatti presentato innei panni di Mara Venier, in mano una torta che sarebbe dovuta arrivare a Stefano De Martino, o meglio al suo volto.il contrario: il conduttore infatti è riuscito a spiaccicarla sul volto dell'imitatore. A quel punto De Lucia è tornato incon una seconda torta e si è messo ad inseguire De Martino, indossando tra l'altro scarpe con tacco alto. Risultato? È scivolato in modo disastroso su quel che restava della precedente torta alla panna, che si trovava sul pavimento dello. La, così come si può vedere nel ...

