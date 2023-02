Stasera tutto è possibile, caduta in diretta sul palco: si fa male davanti a tutti, cos’è accaduto (Di martedì 21 febbraio 2023) Non sempre le cose vanno per il verso giusto, in televisione. È accaduto ad esempio a Stasera tutto è possibile, su Rai 2, quando l’imitatore Vincenzo De Lucia, pesante nel programma accanto a Stefano De Martino e pronto a fare un’imitazione di Mara Venier, ha avuto un piccolo incidente che ha spaventato tutti i presenti. Vincenzo De Lucia si trovava negli studi di Stasera tutto è possibile, quando ha avuto la brillante idea di presentarsi davanti alle telecamere vestito da Mara Venier. Si è trattato di un mascheramento dettagliato che ha previsto un abbigliamento ad hoc e, ovviamente, scarpe con tacco alto. Un outfit arduo, soprattutto se non si è capaci di camminare sui tacchi. Vincenzo De Lucia ci è caduto con ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 febbraio 2023) Non sempre le cose vanno per il verso giusto, in televisione. Èad esempio a, su Rai 2, quando l’imitatore Vincenzo De Lucia, pesante nel programma accanto a Stefano De Martino e pronto a fare un’imitazione di Mara Venier, ha avuto un piccolo incidente che ha spaventatoi presenti. Vincenzo De Lucia si trovava negli studi di, quando ha avuto la brillante idea di presentarsialle telecamere vestito da Mara Venier. Si è trattato di un mascheramento dettagliato che ha previsto un abbigliamento ad hoc e, ovviamente, scarpe con tacco alto. Un outfit arduo, sopratse non si è capaci di camminare sui tacchi. Vincenzo De Lucia ci è caduto con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Stasera l'ultima recita del 'Barbiere di Siviglia' a chiusura del nostro carnevale in musica proprio nella serata d… - ClaMarchisio8 : @fogman86 @2DaniLuiz L'ingiustizia è dare una penalità importante a campionato in corso. La squadra aveva fatto tut… - teatrolafenice : Ascoltiamo un momento dalla Sinfonia n. 4, Op. 90 altrimenti conosciuta come 'Italiana' di Mendelssohn. A dirigere… - TolliVincenzo : La #ChampionsLeague non potrà mai essere uno sfizio, è la massima competizione europea e quindi va affrontata col m… - avalanche_it : Il primo episodio di Money Moves sarà stasera su #AvalancheSpaces! Scoprite tutto ciò che riguarda la tokenizzazio… -