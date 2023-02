“Stasera tutto è possibile” | attimi di panico | brutta caduta in diretta

Leggi su tvzap

(Di martedì 21 febbraio 2023) News Tv. Ieri, lunedì 20 febbraio 2023, è andata in onda su Rai 2 una nuova puntata di “”. Risate, gag e tanti giochi all’insegna del divertimento dei partecipanti, ma anche del pubblico da casa. Immancabile accanto al conduttore Stefano De Martino le presenze fisse di Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia. E proprio quest’ultimo è rimasto coinvolto in un incidente intv. Leggi anche l’articolo —> Paolo Bonolis, la grossa novità sconvolge i fan: non lo rivedremo piùdi paura sul piccolo schermo. Una bruttissimaha visto come protagonista Vincenzo De Lucia nel corso dell’ultima puntata di, il programma di Rai 2 che vede al timone Stefano De Martino. ...