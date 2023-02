Stasera a ‘Cose di Calcio’ Fabio Lupo, Direttore tecnico SPAL (Di martedì 21 febbraio 2023) Martedì sportivo sul 264 del digitale terrestre con le voci dei protagonisti come quella di Fabio Lupo, Direttore tecnico della SPAL. Nella prima serata di Cusano Italia tv, dalle 21.30 a 00.30, andrà in onda ‘Cose di Calcio’, programma condotto da Debora Carletti e Flavio Maria Tassotti per riassumere la 23esima giornata di Serie A, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Martedì sportivo sul 264 del digitale terrestre con le voci dei protagonisti come quella didella. Nella prima serata di Cusano Italia tv, dalle 21.30 a 00.30, andrà in ondadi, programma condotto da Debora Carletti e Flavio Maria Tassotti per riassumere la 23esima giornata di Serie A, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LietellalietaM : RT @BlobRai3: ' TIFO MANCINO '. ('Inter nos'). 'Un figlio gay? Lo accetterei con dispiacere, è come se fosse milanista'. Lo ha detto, tra l… - kurapikva : abbiamo cucinato un sacco di cose per il martedì grasso, menomale che domani non ho lezione perché stasera sarò in coma da golosità - zazoomblog : Stasera tutto è possibile caduta in diretta sul palco: si fa male davanti a tutti cos’è accaduto - #Stasera #tutto… - Nicola89144151 : Ho visto e letto certo cose... Spero che il Napoli gliene faccia tre stasera - Luluras899 : Sulle dichiarazioni di La Russa stiamo trascurando una delle cose principali, ha detto quelle cose durante l’interv… -