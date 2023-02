Squid Game 2: ecco quando iniziano le riprese e spoiler sulla trama (Di martedì 21 febbraio 2023) Lee Jung-jae, l’attore che ha interpretato il giocatore numero 456 Gi-hun nella prima stagione di Squid Game ha aggiornato i suoi fan in merito alle riprese della seconda. In particolar modo, il protagonista ha annunciato quale sarà la data di inizio delle registrazioni e, di conseguenza, si è evinta anche quella in cui la serie potrebbe essere disponibile su Netflix. inoltre, l’attore ha voluto fare anche qualche piccolo spoiler in merito alla trama. ecco la data d’inizio delle riprese della seconda stagione di Squid Game Presto inizieranno le riprese della seconda stagione di Squid Game. A dare qualche informazione a riguardo è stato Lee Jung-jae. Quest’ultimo ha spiegato che gli ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 21 febbraio 2023) Lee Jung-jae, l’attore che ha interpretato il giocatore numero 456 Gi-hun nella prima stagione diha aggiornato i suoi fan in merito alledella seconda. In particolar modo, il protagonista ha annunciato quale sarà la data di inizio delle registrazioni e, di conseguenza, si è evinta anche quella in cui la serie potrebbe essere disponibile su Netflix. inoltre, l’attore ha voluto fare anche qualche piccoloin merito allala data d’inizio delledella seconda stagione diPresto inizieranno ledella seconda stagione di. A dare qualche informazione a riguardo è stato Lee Jung-jae. Quest’ultimo ha spiegato che gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Squid Game 2: ecco quando iniziano le riprese e spoiler sulla trama #Netflix #squidgame2 - comingsoonit : Per la stagione 2 di #SquidGame bisognerà ancora pazientare, ma pare sia stata fissata una data per l'inizio delle… - GianlucaOdinson : Squid Game 2: Ecco quando inizieranno le riprese della seconda stagione, lo svela Lee Jung-jae - Fracola5 : @louisxvsun in che senso squid game aiuto, le altre 2 ancora ancora ma squid game - pirata_21 : Sto guardando il discorso di #Putin. Chi ascolta di fronte a lui ha la serenità dei partecipanti a 1,2,3, stella in Squid Game. -