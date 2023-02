Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 23ˆgiornata (Di martedì 21 febbraio 2023) Squalificati Serie A, tutti i verdetti del Giudice Sportivo dopo la 23esima giornata del campionato Il Giudice Sportivo ha diramato un comunicato con i verdetti su Squalificati e diffidati dopo la giornata numero 23 di Serie A. IL COMUNICATO – Nel prossimo turno di Serie A TIM saranno Squalificati: Bronn della Salernitana, Aina del Torino, Akpa Akpro e Bandinelli dell`Empoli, Bijol dell`Udinese, Birindelli del Monza, Demiral del`Atalanta, Di Francesco del Lecce, Laurentie del Sassuolo, Locatelli della Juventus, Rovella e Marlon del Monza e Smalling della Roma. Entrano invece nella lista dei diffidati Krunic (Milan), Machin (Monza), Reca (Spezia), Rincon (Sampdoria) e Sanabria ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023)A, tutti i verdetti della 23esima giornata del campionato Ilha diramato un comunicato con i verdetti sue diffidatila giornata numero 23 diA. IL COMUNICATO – Nel prossimo turno diA TIM saranno: Bronn della Salernitana, Aina del Torino, Akpa Akpro e Bandinelli dell`Empoli, Bijol dell`Udinese, Birindelli del Monza, Demiral del`Atalanta, Di Francesco del Lecce, Laurentie del Sassuolo, Locatelli della Juventus, Rovella e Marlon del Monza e Smalling della Roma. Entrano invece nella lista dei diffidati Krunic (Milan), Machin (Monza), Reca (Spezia), Rincon (Sampdoria) e Sanabria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #SerieA, le decisioni del giudice sportivo - CalcioPillole : #SerieA, gli squalificati per il prossimo turno e multe per #Inter e #Roma. - zazoomblog : Calcio: Serie A. Giudice 13 squalificati per un turno - #Calcio: #Serie #Giudice #squalificati… - SampNews24 : Giudice Sportivo Serie A: gli squalificati per #Lazio-#Sampdoria - CalcioWeb : Arrivano le stangate dopo la 23ª giornata di #SerieA: fermati 13 calciatori e provvedimenti contro 6 club del massi… -