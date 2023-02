Squadra arbitrale spagnola per Nantes-Juve | la designazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilbianconerocom : Nantes-Juve: designata la squadra arbitrale, dirige uno spagnolo - siamo_la_Roma : ?? Comunicata la squadra arbitrale di #RomaSalzburg ?? Arbitrerà lo sloveno #Vincic ?? Nessun precedente con la… - pino_nostro : RT @tatanka_h: 49. Il gol buono annullato a Milik contro la Salernitana sembra essere il primo errore arbitrale della storia del calcio. Ma… - boh_ur : @DonDie_Sospeso @wazzaCN Pensa pretendere degli arbitri senza infanzia legata a una squadra… creiamo la classe arbi… - sportli26181512 : #Inter-#Porto, scelto l'arbitro di Champions: ecco chi è: Designato il quadro arbitrale che dirigerà la sfida di an… -

Le dichiarazioni di Marcello Cardona al termine della gara persa dalla Reggina contro il Cittadella per una situazione, quella, che da diverse giornate continua a penalizzare laamaranto. Decisioni discutibili, posizioni Var e ammonizioni superficiali che hanno portato il massimo dirigente a manifestare il ......ad ex arbitri e un altro rivolgersi ad ex arbitri che fatto parte della commissione. ... andremo fino in fondo, anche se dovesse esserci unaspagnola'. PREMIER LEAGUE - 'In Inghilterra ...

Nantes-Juve: designata la squadra arbitrale, dirige uno spagnolo ilBianconero

Arbitro Sassuolo-Napoli: c'è Colombo. Precedenti e squadra arbitrale CanaleSassuolo.it

Milan, sabato si va a Monza: scelta la squadra arbitrale Daily Milan

Monza-Milan, la designazione arbitrale: c'è Rapuano Calciomercato.com

L'Arbitro di Inter Porto degli Ottavi di Champions League 2022/2023 Le Teste di Calcio

Sarà il signor Felix Zwayer (GER) a dirigere il match tra CFR Cluj-Lazio valido per il ritorno del play-off di UEFA Europa Conference League in programma giovedì 23 ...Roma-Salisburgo, è ufficiale la designazione arbitrale per la sfida europea. Doppio precedente che fa tremare i giallorossi e tabù da sfatare per Mou Giovedì sera la Roma è chiamata ad un appuntamento ...