Spuntano a Francoforte adesivi razzisti contro i tifosi del Napoli

(Di martedì 21 febbraio 2023) Deglia sfondo razzista nei confronti deidelsono stati trovati a. Alcunidella squadra tedesca hanno ben pensato di tappezzare la città, alla vigila della sfida con i partenopei, dila tifoseria del. Tra questi ce n’è uno in particolare dove si legge: ‘Terroni di me**a’. Il clima tra le due tifoserie è molto delicato visto anche il gemellaggio dell’Eintracht con idell’Atalanta. La polizia locale è in stato d’allerta da giorni e sono state vietate le coreografie nelle curve della Deutsche Bank Arena, in cui non potrà andare in scena il previsto spettacolo pirotecnico. Repubblica riporta che ci sono state tensioni vicino a dei ristoranti con i ...

Sale la tensione a Francoforte in vista della gara dì questa sera tra Napoli e Eintracht. I tifosi azzurri - che già nella giornata di ieri hanno iniziato a invadere la città - sono attesi in massa e l'atmosfera è ......le ali dei falchi che, in questi giorni, hanno continuato ad alzare il tiro.

Spunta il nome del sostituto ideale di Osimhen, l'annuncio è arrivato in diretta. I tifosi non si aspettavano proprio lui.