Sportello Coaching per genitori e adolescenti: «Le amicizie discutibili di nostra figlia» (Di martedì 21 febbraio 2023) Mi hanno scritto i genitori di una ragazza tredicenne che sono preoccupati per la figlia che frequenta amicizie che loro non conoscono. La figlia è cambiata improvvisamente, non racconta niente ai genitori, non sanno con chi esce, cosa fanno e dove stanno. I genitori hanno paura che fumi e che frequenti persone più grandi di lei. Leggi anche › Sportello di Coaching per genitori e adolescenti: parte la nuova rubrica di iO Donna adolescenti e ... Leggi su iodonna (Di martedì 21 febbraio 2023) Mi hanno scritto idi una ragazza tredicenne che sono preoccupati per lache frequentache loro non conoscono. Laè cambiata improvvisamente, non racconta niente ai, non sanno con chi esce, cosa fanno e dove stanno. Ihanno paura che fumi e che frequenti persone più grandi di lei. Leggi anche ›diper: parte la nuova rubrica di iO Donnae ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IOdonna : Sportello di Coaching per genitori e adolescenti: «Non ci parla e non vuole contatto fisico» - FroioAnna : Sportello di coaching per #genitori e adolescenti: parte la nuova rubrica di iO Donna - RSchiaffino : #itanglese dal #Corriere: “Sportello di Coaching per genitori e adolescenti”. Perché non “formazione” o “affiancame… -