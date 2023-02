Sport in tv oggi martedì 21 febbraio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 21 febbraio 2023) Una nuova giornata diha inizio quest’, venerdì 17. Tante competizioni da seguire in compagnia di OA. A catalizzare l’attenzione, in primis, saranno i Mondiali di snowboard a Bakuriani (Georgia). Previste le gare dello slalom parallelo e degli Aerials. In casa Italia, dopo la prova non brillante del PGS, si va a caccia di un riscatto per regalare qualcosa di speciale agli appassionati. Una giornata che poi prevede la disputa della seconda tappa della UAE Tour, con protagonisti importante che puntano al successo e vogliono prepararsi al meglio per le corse a tappe di maggior prestigio. In serata spazio alla Champions League di calcio, con il Napoli di Luciano Spalletti che nell’andata degli ottavi di finale affronta i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Decisamente interessante sarà anche il ...