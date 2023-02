Spezia, Semplici si avvicina: accordo a un passo (Di martedì 21 febbraio 2023) Leonardo Semplici è sempre più vicino alla panchina dello Spezia. Dopo l’esonero di Luca Gotti, arrivato dopo il pareggio per 2-2 al Castellani contro l’Empoli, l’ex tecnico del Cagliari è il prescelto della dirigenza bianconera per trascinare le Aquile alla terza salvezza consecutiva. La trattativa va avanti ormai da giorni, e già da domani Semplici è atteso in città per iniziare la sua avventura. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) Leonardoè sempre più vicino alla panchina dello. Dopo l’esonero di Luca Gotti, arrivato dopo il pareggio per 2-2 al Castellani contro l’Empoli, l’ex tecnico del Cagliari è il prescelto della dirigenza bianconera per trascinare le Aquile alla terza salvezza consecutiva. La trattativa va avanti ormai da giorni, e già da domaniè atteso in città per iniziare la sua avventura. SportFace.

