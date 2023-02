Spezia, sarà Semplici il nuovo allenatore: accordo ad un passo (Di martedì 21 febbraio 2023) Salvo sorprese, sarà Leonardo Semplici il nuovo allenatore dello Spezia. L'ex tecnico di Spal e Cagliari è infatti il prescelto dalla dirigenza per sostituire Luca Gotti, esonerato dopo il pareggio per 2-2 al Castellani di Empoli... Leggi su today (Di martedì 21 febbraio 2023) Salvo sorprese,Leonardoildello. L'ex tecnico di Spal e Cagliari è infatti il prescelto dalla dirigenza per sostituire Luca Gotti, esonerato dopo il pareggio per 2-2 al Castellani di Empoli...

