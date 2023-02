Special Olympics World Games, il Team Pallavolo incontra il Volley Bergamo 1991 (Di martedì 21 febbraio 2023) Bergamo. Si è chiusa la tre giorni di allenamenti bergamasca del Team Pallavolo che prenderà parte agli Special Olympics World Games dal 17 al 25 giugno 2023 a Berlino. Gli azzurri che rappresenteranno l’Italia per la disciplina della Pallavolo, tra cui due atleti e un tecnico del Volley Bergamo 1991, appartenenti al progetto “Special Team Unificato Volley Bergamo” (Andrea Tassetti per la squadra mista, Giulia Santangeletta per la squadra femminile e il tecnico Valentina Nava) si sono ritrovati al Pala Intred nella mattinata di lunedì 20 febbraio per l’ultimo allenamento. A cui ha partecipato anche coach Stefano Micoli e a cui si sono ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 febbraio 2023). Si è chiusa la tre giorni di allenamenti bergamasca delche prenderà parte aglidal 17 al 25 giugno 2023 a Berlino. Gli azzurri che rappresenteranno l’Italia per la disciplina della, tra cui due atleti e un tecnico del, appartenenti al progetto “Unificato” (Andrea Tassetti per la squadra mista, Giulia Santangeletta per la squadra femminile e il tecnico Valentina Nava) si sono ritrovati al Pala Intred nella mattinata di lunedì 20 febbraio per l’ultimo allenamento. A cui ha partecipato anche coach Stefano Micoli e a cui si sono ...

