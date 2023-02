Spaziani Testa: "Servono nuovi incentivi sostenibili per il sistema" (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Tempo intercetta Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, associazione rappresentativa dei proprietari immobiliari, al termine del tavolo del governo sul Superbonus. Presidente, come sta procedendo il confronto con il governo, dalla vostra prospettiva? «Viste le premesse, siamo abbastanza soddisfatti».Quali proposte avete messo sul tavolo? «Nell'immediato, abbiamo manifestato l'urgenza di risolvere il problema dei crediti incagliati. Abbiamo chiesto, quindi, che per i proprietari si possa trasformare la detrazione in credito di imposta, che non creerebbe necessità di cessione. E abbiamo chiesto di attenuare il blocco della cessione almeno per gli interventi di miglioramento sismico e di abbattimento di barriere architettoniche. Poi, però, abbiamo svolto anche un ragionamento di prospettiva. Impostare, cioè, un sistema di ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Tempo intercetta Giorgio, presidente di Confedilizia, associazione rappresentativa dei proprietari immobiliari, al termine del tavolo del governo sul Superbonus. Presidente, come sta procedendo il confronto con il governo, dalla vostra prospettiva? «Viste le premesse, siamo abbastanza soddisfatti».Quali proposte avete messo sul tavolo? «Nell'immediato, abbiamo manifestato l'urgenza di risolvere il problema dei crediti incagliati. Abbiamo chiesto, quindi, che per i proprietari si possa trasformare la detrazione in credito di imposta, che non creerebbe necessità di cessione. E abbiamo chiesto di attenuare il blocco della cessione almeno per gli interventi di miglioramento sismico e di abbattimento di barriere architettoniche. Poi, però, abbiamo svolto anche un ragionamento di prospettiva. Impostare, cioè, undi ...

