Sparita da 7 giorni da Milano Virginia Furstenberg  la stilista e nipote di Gianni Agnelli Domenica è tornata a casa

Virginia Furstenberg Sparita. Svolta nelle ricerche della nipote di Gianni Agnelli scomparsa da mercoledì scorso. Virginia Furstenberg si sarebbe allontanata dalla sua casa in zona Brera senza più dare notizie. Sabato pomeriggio il padre, preoccupato per non esserla riuscita a contattare, si è presentato alla stazione dei carabinieri per denunciarne la scomparsa.

