Spalletti vuole la rivincita sull'Eintracht Francoforte: l'ultima volta fu eliminato

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti vuole la rivincita sull'Eintracht Francoforte che l'ultima volta lo ha eliminato "Eliminazione? Sono sorpreso, mi aspettavo più maturità". Così dichiarò Luciano Spalletti nella conferenza stampa post-gara di Inter-Eintracht Francoforte di quattro anni fa. Allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano, l'allora allenatore nerazzurro perse per 0-1, con goal decisivo di Luka Jovic (attuale attaccante della Fiorentina) e fu eliminato agli Ottavi di Europa League, in virtù dello 0-0 dell'andata in Germania. Quasi millecinquecento giorni dopo il trainer di Certaldo desidera tanto la rivincita nei confronti della compagine teutonica che stasera alle 21 ...

