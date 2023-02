Spalletti in conferenza: “Non è lecito avere paura, mandiamo un segnale al calcio mondiale” (Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole di Luciano Spalletti alla vigilia di Eintracth Franconforte-Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Eintracht Francoforte-Napoli. Nel suo intervento … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole di Lucianoalla vigilia di Eintracth Franconforte-Napoli Lucianoha parlato instampa alla vigilia di Eintracht Francoforte-Napoli. Nel suo intervento … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FPredestinato : RT @tuttosport: ?? #EintrachtNapoli Le parole di #Spalletti in conferenza #Tuttosport #Napoli #ChampionsLeague - FPredestinato : RT @CorSport: ?? #Spalletti presenta così in conferenza la sfida di domani contro l'#EintrachtFrankfurt in #ChampionsLeague #Napoli #Corri… - zzalaaa : ora caffettino del dopo cena, Spalletti e il capitano in conferenza preparando i fazzoletti per il seghino della buonanotte ???? - RobertaFazio7 : RT @GoalItalia: Spalletti tira fuori l'orgoglio alla vigilia di #EintrachtNapoli: 'A inizio stagione dicevate che non saremmo andati nemmen… - NumeroDiez_10 : #Spalletti alla vigilia di #EintrachtNapoli. ?? Dal passaggio del turno a #Kvaratskhelia e #Osimhen, le parole del… -