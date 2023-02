Spalletti come Boccaccio: la sua Fiammetta è il Napoli (Sueddeutsche) (Di martedì 21 febbraio 2023) “E all’improvviso è amore“. E’ il titolo che la Sueddeutsche dedica ad un articolo dedicato all’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Lo associa a Giovanni Boccaccio, perché entrambi vengono da Certaldo ed entrambi si sono innamorati di Napoli, anche se Boccaccio a Napoli trovò la sua Fiammetta, mentre l’amore di Spalletti “è platonico ma non per questo meno poetico: il Napoli“. “Spalletti sta portando a termine la sua opera più importante, quella di maggior successo. A 63 anni ci è voluto un po’. La sua Napoli è la quintessenza di tutte le sue idee”. Il Napoli è capolista in Serie A e invidiato da tutti in Europa per il suo gioco in Champions League, “ma la cosa ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 febbraio 2023) “E all’improvviso è amore“. E’ il titolo che ladedica ad un articolo dedicato all’allenatore del, Luciano. Lo associa a Giovanni, perché entrambi vengono da Certaldo ed entrambi si sono innamorati di, anche setrovò la sua, mentre l’amore di“è platonico ma non per questo meno poetico: il“. “sta portando a termine la sua opera più importante, quella di maggior successo. A 63 anni ci è voluto un po’. La suaè la quintessenza di tutte le sue idee”. Ilè capolista in Serie A e invidiato da tutti in Europa per il suo gioco in Champions League, “ma la cosa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? #Spalletti “@Eintracht squadra forte che sa come stare in campo. Sappiamo di avere delle potenzialità così come i… - napolista : #Spalletti come Boccaccio: la sua Fiammetta è il Napoli (Sueddeutsche) “Il Napoli è la quintessenza di tutte le su… - Marcky94 : @inter_calciomer Se hai la possibilità di prendere qualcuno di migliore lo faranno, come fatto con conte quando c'era ancora spalletti - infoitsport : Chiariello: 'Eintracht come l'Atalanta. Spalletti vuole chiudere carriera da brillante' - Magicomonta : #Napoli, #Spalletti affronta #Glasner: come gioca l’#EintrachtFrancoforte -