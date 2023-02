(Di martedì 21 febbraio 2023) Il numero delle ragazze e dei ragazzi vittime di bullismo è in costante crescita. Complici i social media, sempre più veicolo di commenti negativi ai danni di giovani e giovanissimi, il fenomeno appare tutt’altro che in flessione. A fare dacanto a questa deriva si contano moltissime iniziative di sensibilizzazione. A scendere in campo è stato anche la stella del tennische ha prestato la propria riconoscibilità alla campagna “” di Head&Shoulders, il progetto volto a coinvolgere fino a un milione di ragazzi e adulti in azioniil bullismo. Un progetto di portata nazionale che vedrà protagonisti ragazzi, ragazze e i loro adulti di riferimento con l’obiettivo di sensibilizzare e educare sul tema del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Braccio innaturalmente sopra la linea della spalla. Rigore. Il resto fa parte della dinamica tanto che nemmeno un g… - IlContiAndrea : #Amadeus ha vinto su tutta la linea. Al netto degli ascolti, il suo “fiuto” musicale è impeccabile. Le classifiche… - Claudiamarameo : Una pacca sulla spalla a tutti i tifosi di MM - Luce_news : Spalla a spalla, Matteo Berrettini da vittima a testimonial contro il cyberbullismo - LorettaBrunetti : RT @fracohen: Da un lato sono felice che Andrea sia rimasto, ora più che mai Nino ha bisogno di un vero amico e una spalla su cui contare.… -

Inspicca l'analisi del filosofo Massimo Cacciari riguardo lo stato della sinistra ('Prigioniera del passato e della globalizzazione così la sinistra europea rischia di eclissarsi'). Spazio ...Iconica borsa Fendi Baguette per la prima, maxi borsacon GG monogram per la seconda. Fendi autunno - inverno 2023 - 2024 Gucci autunno - inverno 2023 - 2024 I cappotti in pelle Non solo ...

Spalla a spalla, Matteo Berrettini da vittima a testimonial contro il cyberbullismo - Luce Luce

Sul Corriere Salute : perché può fare male una spalla, dolore comune per gli over 50 Corriere della Sera

Dolori alla schiena Virgilio

Serie C | Calcio Lecco, Buso infortunato alla spalla: le condizioni LCN Sport

Lussazione della spalla newsbiella.it

Non c’è corrisponde genetica tra i genitori della bambina scomparsa e la giovane sudamericana. Il padre Catello: «Continueremo nelle nostre ricerche» ...In pista eravamo spalla a spalla e allo sparo avevo in mente una sola cosa: non mi deve scappare». E non se l’è fatto scappare... «Ho corso quasi a occhi chiusi. Mi sono accorto di aver vinto ...