Spagna, i club della Liga (escluso il Real Madrid) chiedono chiarezza al Barcellona (Di martedì 21 febbraio 2023) I club della Liga e della Segunda Division, Real Madrid escluso, chiedono chiarimenti al Barcellona per la vicenda arbitri Con un lungo comunicato sul sito de La Liga 40 delle 42 squadre di prima e seconda divisione hanno chiesto chiarimenti per la vicenda sugli arbitri che vede il Barcellona protagonista. Un comunicato richiesto quindi da tutti i club, con una sola, pesante, assenza: il Real Madrid. Di seguito le loro parole. «La Liga sta seguendo la questione molto da vicino e agirà con fermezza nei limiti e nei poteri consentiti dalla legge. La Commissione delegata della Liga (composta da ...

