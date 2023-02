"Sono stato io", pubblica un video e va dai carabinieri. Svolta nell'omicidio di Valle Aurelia (Di martedì 21 febbraio 2023) Svolta nelle indagini sull'omicidio del 50enne filippino Michael Lee Pon, ucciso a coltellate nella serata di domenica 19 febbraio, a poca distanza dalla stazione Valle Aurelia a Roma. Braccato dalla polizia, ieri sera, un 43enne filippino, insieme al figlio di 16 anni, si è presentato alla stazione dei carabinieri di Tor Vergata, confessando l'omicidio del connazionale. Si chiama Renato Peralta, e prima di consegnarsi aveva annunciato via social che si sarebbe costituito con due video divenuti virali all'interno della comunità filippina. Nei video, che durano complessivamente un minuto, il 43enne parla dall'esterno della stazione dei militari di Tor Vergata, chiedendo ai suoi parenti di "prendersi cura del figlio ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023)e indagini sull'del 50enne filippino Michael Lee Pon, ucciso a coltellatea serata di domenica 19 febbraio, a poca distanza dalla stazionea Roma. Braccato dalla polizia, ieri sera, un 43enne filippino, insieme al figlio di 16 anni, si è presentato alla stazione deidi Tor Vergata, confessando l'del connazionale. Si chiama Renato Peralta, e prima di consegnarsi aveva annunciato via social che si sarebbe costituito con duedivenuti virali all'interno della comunità filippina. Nei, che durano complessivamente un minuto, il 43enne parla dall'esterno della stazione dei militari di Tor Vergata, chiedendo ai suoi parenti di "prendersi cura del figlio ...

