"Sono io Maddie McCann": ragazza polacca chiede il test del Dna (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo 16 anni dalla scomparsa della piccola Madelaine McCann, una ragazza polacca di 21 anni sostiene di essere la bambina sparita nel 20007. Il racconto della ragazza e i dettagli del viso coincidono, a dire la verità sarà il test del Dna. Chi è Julia Wendelt: "Sono io Maddie McCann" Confronto foto tra Julia e Maddie – Ph Credit Tekomers.comLa 21enne polacca si chiama Julia Wendelt, ha un passato oscuro alle spalle e sostiene di essere la bambina inglese di tre anni sparita nel nulla quando aveva appena 3 anni mentre si trovava in vacanza a Praia de Luz, in Portogallo, con la sua famiglia. Già il dettaglio dell'età non coincide perché Maddie adesso avrebbe avuto 19 anni. La vita della ...

