Sondaggi politici elettorali oggi 21 febbraio 2023 | primarie Pd | Bonaccini al 64% | Schlein al 36%

(Di martedì 21 febbraio 2023)21– Settimana decisiva per l’elezione del segretario del Pd. In attesa del voto alledem di domenica 26, secondo gli elettori del partito interrogati da Fabrizio Masia per idi Agorà su RaiTre, la vittoria andrebbe a Stefanosu Elly. Secondo ilo Emg Acqua, infatti, il 64% degli elettori del Pd intervistati preferirebbequale nuovo segretario, mentre il 36%. COME SI FANNO I...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Sondaggi politici, Fratelli d'Italia leader e M5S cala . #Adnkronos ?? - infoitinterno : Sondaggi politici: fiducia nel governo Meloni in calo, tra i partiti risale il Pd - rocco_lando : RT @Adnkronos: Sondaggi politici, Fratelli d'Italia leader e M5S cala . #Adnkronos ?? - RPegna : RT @Adnkronos: Sondaggi politici, Fratelli d'Italia leader e M5S cala . #Adnkronos ?? - infoitinterno : Sondaggi politici al 20 febbraio: Fratelli d’Italia sopra il 30%, M5S stacca il Pd -

... ma solo tre hanno una possibilità realistica di vincere , secondo i. In particolare, due ... a differenza degli altri due, non indagato per corruzione o travolto da scandali. La ...Fratelli d'Italia stabile e sempre nettamente primo partito. Cala il M5S, salgono Pd e Lega. E' il quadro delineato dal sondaggio Swg che fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7. Il partito del ...

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia leader e M5S cala Adnkronos

Sondaggi politici, effetto regionali: Meloni inarrestabile, sale al 44,4% la fiducia nella premier Fanpage.it

Effetto primarie, boom del Pd nei sondaggi politici ma Fratelli d'Italia e M5s sono ancora davanti Fanpage.it

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia continua a crescere: Movimento 5 Stelle davanti al Pd Fanpage.it

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia leader e M5S cala Telemia

Il 22 gennaio, un sondaggio di Euromedia dava Bonaccini oltre il 50% e Schlein sotto il 20%. Invece un sondaggio realizzato da Emg tra il 7 e 10 febbraio ha stabilito che Bonaccini potrebbe doppiare ...Non stupisce quindi se, per il sondaggio della Henry Jackson Society, il politico straniero più apprezzato in Serbia è Vladimir Putin (al sessanta per cento di gradimento), seguito dal presidente ...