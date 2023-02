Sondaggi politici elettorali La 7 di Mentana | bene Lega e PD | crollo M5s

(Di martedì 21 febbraio 2023) Le ultime elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio attestano la buona salute della coalizione di centrodestra, come ha più volte sottolineato il premier Georgia Meloni. Secondo l’ultimoo SWG per il tg di La 7, l’indice di gradimento del Partito di centro destra supera ampiamente i 30 punti. La crescita esponenziale di questi mesi prima o poi si fermerà, ma intanto Giorgia Meloni e il suo staff staccano ampiamente i rivali. Nel frattempo, i due principali partiti di opposizione – Movimento 5 Stelle e Partito Democratico – hanno continuato il confronto testa a testa che va avanti dalle elezioni politiche di settembre. A una settimana dall’inizio delle primarie del Pd i Democratici si avvicinano al partito di Conte, in flessione netta. Ultimioggi 21 febbraio 2023:PD, sale la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Sondaggi politici, Fratelli d'Italia leader e M5S cala . #Adnkronos ?? - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Sondaggi politici: salgono Pd e Lega. - infoitinterno : Sondaggi politici, Fratelli d'Italia in testa mentre il Movimento 5 Stelle crolla e il Pd rimonta - infoitinterno : Sondaggi politici: volano Pd e Salvini, male M5s e il duo Renzi - BinaryOptionEU : RT 'Sondaggi politici: salgono Pd e Lega. -

leggi anche La dote di Meloni a Zelensky: l'Italia darà 5 aerei da guerra all'Ucraina: bene il Pd, tonfo M5s Sempre le elezioni regionali potrebbero aver influito nell' ultimo ...... ma solo tre hanno una possibilità realistica di vincere , secondo i. In particolare, due ... a differenza degli altri due, non indagato per corruzione o travolto da scandali. La ...

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia leader e M5S cala Adnkronos

Sondaggi politici: volano Pd e Salvini, male M5s e il duo Renzi-Calenda Money.it

Effetto primarie, boom del Pd nei sondaggi politici ma Fratelli d'Italia e M5s sono ancora davanti Fanpage.it

Sondaggi politici, effetto regionali: Meloni inarrestabile, sale al 44,4% la fiducia nella premier Fanpage.it

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia in testa mentre il Movimento 5 Stelle crolla e il Pd rimonta Fanpage.it

Ultimi sondaggi politici oggi 21 febbraio 2023: bene PD, sale la Lega Il sondaggio SWG per La7 News conferma la leadership di Fratelli di Italia di Giorgia Meloni: il partito del presidente del ...Fratelli d'Italia è stabile al 31%, Lega e Forza Italia aumentano il loro consenso. Momentaccio per i 5 Stelle: perdono lo 0,7% in una settimana. Cala anche il Terzo Polo ...