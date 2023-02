“Solo propaganda”. Meloni non si fa incantare da Putin: responsabile della guerra (Di martedì 21 febbraio 2023) Il discorso di Vladimir Putin non ha fatto altro che aumentare la distanza tra la Russia e l'Occidente. Il numero uno di Mosca ha portato avanti la sua battaglia sulla guerra con l'Ucraina, non ricevendo alcun appoggio da parte di Giorgia Meloni, in visita nella nazione attaccata dai russi: “Una parte del mio cuore sperava in parole diverse, ma quella di stamattina è propaganda che già conoscevamo. I fatti sono diversi. La verità è che c'è qualcuno che ha invaso e qualcuno che si sta difendendo, e il paradosso è che chi è vittima di questa aggressione sta provando a presentare un piano di pace, a differenza di chi è responsabile di questa guerra. Putin ha detto che lavora per la diplomazia, per evitare il conflitto, ma non è così”. Questa mattina ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) Il discorso di Vladimirnon ha fatto altro che aumentare la distanza tra la Russia e l'Occidente. Il numero uno di Mosca ha portato avanti la sua battaglia sullacon l'Ucraina, non ricevendo alcun appoggio da parte di Giorgia, in visita nella nazione attaccata dai russi: “Una parte del mio cuore sperava in parole diverse, ma quella di stamattina èche già conoscevamo. I fatti sono diversi. La verità è che c'è qualcuno che ha invaso e qualcuno che si sta difendendo, e il paradosso è che chi è vittima di questa aggressione sta provando a presentare un piano di pace, a differenza di chi èdi questaha detto che lavora per la diplomazia, per evitare il conflitto, ma non è così”. Questa mattina ...

