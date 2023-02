Sociale I Municipio | M5S | “Quella di Florian tragedia annunciata | chiederemo commissione Trasparenza per appurare responsabilità”

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 febbraio 2023) “Roma, anno del Signore 2023: non è più possibile che una persona senza fissa dimora venga trovata senza vita su una panchina, all’addiaccio, in una fredda notte di febbraio. Peraltro in una delle piazze più frequentate della Capitale, Santa Maria Liberatrice a Testaccio.Sartakov, 54enne di Riga, per due mesi è rimasto sumaledetta panchina, accudito come possibile da tanti residenti del quartiere, dalle associazioni di volontari che si occupano dei senza dimora e anche dalle suore missionarie della Carità di San Gregorio al Celio, le uniche che per appena una settimana sono riuscite a ospitarlo dandogli un letto e dei pasti caldi. Poi non ce l’ha fatta: è la cronaca di unaa causa di un buco nel sistema di accoglienza e cura di Asl, Comune e servizi sociali. A tal proposito, ...