Snowboard | Mondiali | svizzera Zogg e austriaco Promegger oro nello slalom parallelo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 febbraio 2023) Bakuriani, 21 feb. - (Adnkronos) - Julieha conquistato la medaglia d'orofemminile diaidi Bakuriani, in Georgia. La 30ennedel canton San gallo, alla seconda vittoria iridata nella specialità dopo quella ottenuta a Park City nel 2019, ha sconfitto la connazionale Jenny Ladina – anch'essa a medaglia a Park City 2019, ma di bronzo -, in una big final mai in discussione, dominata sin dalle prime curve. Ha completato il podio l'austriaca Sabine Schoeffmann, per la prima volta in carriera tra le prime tre in un campionato del mondo. Lucia Dalmasso, unica rappresentante azzurra in gara, è uscita ai quarti di finale, valevole per in ottava posizione: la 25enne finanziera di Falcade, dopo il quarto posto nel gigante ...