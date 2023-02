Snowboard, Mondiali Bakuriani 2023: Dalmasso e March si fermano ai quarti nel parallelo (Di martedì 21 febbraio 2023) Dei quattro azzurri qualificati per la fase a eliminazione diretta dello slalom parallelo dei Mondiali di Snowboard 2023 a Bakuriani (Georgia), nessuno è andato oltre i quarti di finale. Nel femminile, una fenomenale Lucia Dalmasso ha sconfitto la più quotata nippponica Tsubaki Miki, campionessa mondiale di gigante, rifilandole 89 centesimi. Purtroppo nel turno seguente si è dovuto arrendere alla svizzera Jenny. Nel maschile, invece, il migliore è stato Aaron March, anche lui sconfitto ai quarti. Dopo aver superato per 5 decimi il sudcoreano Kim, è stato battuto dall’austriaco Prommegger, autore del miglior crono nelle qualifiche. Out agli ottavi invece Edwin Coratti, per mano dello stesso Prommegger, e Marc Hofer, beffato di soli 4 ... Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) Dei quattro azzurri qualificati per la fase a eliminazione diretta dello slalomdeidi(Georgia), nessuno è andato oltre idi finale. Nel femminile, una fenomenale Luciaha sconfitto la più quotata nippponica Tsubaki Miki, campionessa mondiale di gigante, rifilandole 89 centesimi. Purtroppo nel turno seguente si è dovuto arrendere alla svizzera Jenny. Nel maschile, invece, il migliore è stato Aaron, anche lui sconfitto ai. Dopo aver superato per 5 decimi il sudcoreano Kim, è stato battuto dall’austriaco Prommegger, autore del miglior crono nelle qualifiche. Out agli ottavi invece Edwin Coratti, per mano dello stesso Prommegger, e Marc Hofer, beffato di soli 4 ...

