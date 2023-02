Snowboard, Mondiali 2023: tre azzurri avanti dopo le lunghissime qualifiche del PSL, altro errore per Bormolini (Di martedì 21 febbraio 2023) Il meteo e, soprattutto, una pista che già nel PGS avevamo visto quasi impraticabile, non hanno aiutato. Ci sono volute ore ed ore per completare le qualifiche del PSL ai Mondiali di Snowboard in quel di Bakuriani: numerose pause e diversi rinvii, ma il risultato è stato portato a casa. Tra qualche ora le finali. A timbrare il tempo migliore dopo le qualifiche è il veterano austriaco Andreas Prommegger in 1’12”95 davanti al connazionale Fabian Obmann e al coreano Sangho Lee. In casa Italia avanzano con l’ottavo crono Aaron March e con il dodicesimo Marc Hofer, mentre non ce l’hanno fatta Edwin Coratti (primo degli esclusi) e, soprattutto, Maurizio Bormolini che prosegue un Mondiale disastroso con un’altra uscita di scena quando era in testa dopo la ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) Il meteo e, soprattutto, una pista che già nel PGS avevamo visto quasi impraticabile, non hanno aiutato. Ci sono volute ore ed ore per completare ledel PSL aidiin quel di Bakuriani: numerose pause e diversi rinvii, ma il risultato è stato portato a casa. Tra qualche ora le finali. A timbrare il tempo miglioreleè il veterano austriaco Andreas Prommegger in 1’12”95 dal connazionale Fabian Obmann e al coreano Sangho Lee. In casa Italia avanzano con l’ottavo crono Aaron March e con il dodicesimo Marc Hofer, mentre non ce l’hanno fatta Edwin Coratti (primo degli esclusi) e, soprattutto, Maurizioche prosegue un Mondiale disastroso con un’altra uscita di scena quando era in testala ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorno_Bergamo : Snowboard, Michela Moioli rinuncia ai Mondiali: 'Non sarei da prime posizioni' - AnsaLombardia : Snowboard: niente Mondiali per Michela Moioli. Olimpionica azzurra dà forfait, 'non sarei da prime posizioni' |… - webecodibergamo : L’olimpionica bergamasca dà forfait: «Non sarei da prime posizioni». - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Continua la stagione no della 27enne vicecampionessa iridata, rimasta ferma a lungo per problemi alla schiena #moioli #sno… - Gazzetta_it : Continua la stagione no della 27enne vicecampionessa iridata, rimasta ferma a lungo per problemi alla schiena… -