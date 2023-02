Snowboard, Mondiali 2023: nuovo trionfo nel PSL per Andreas Prommegger, male gli italiani (Di martedì 21 febbraio 2023) Le aspettative erano altissime, soprattutto nel PSL, ma, nonostante una stagione di Coppa del Mondo super, i Mondiali di Bakuriani per la Nazionale italiana di Snowboard parallelo a livello individuale si concludono senza medaglie. Ad imporsi nello slalom è il veterano Andreas Prommegger: l’austriaco in una finale tutta austriaca batte il connazionale Arvid Auner. 1’12?95 il tempo del vincitore, 1’13?43 quello dello sconfitto; terza medaglia iridata e secondo oro per Prommegger. Snowboard, Mondiali 2023: doppietta elvetica nel PSL, vince Zogg. Dalmasso fuori ai quarti A rovinare la festa austriaca, con la possibile tripletta, è il canadese Arnaud Gaudet che batte nella Small Final Fabian Obmann. Il Canada non andava a medaglia ai ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) Le aspettative erano altissime, soprattutto nel PSL, ma, nonostante una stagione di Coppa del Mondo super, idi Bakuriani per la Nazionale italiana diparallelo a livello individuale si concludono senza medaglie. Ad imporsi nello slalom è il veterano: l’austriaco in una finale tutta austriaca batte il connazionale Arvid Auner. 1’12?95 il tempo del vincitore, 1’13?43 quello dello sconfitto; terza medaglia iridata e secondo oro per: doppietta elvetica nel PSL, vince Zogg. Dalmasso fuori ai quarti A rovinare la festa austriaca, con la possibile tripletta, è il canadese Arnaud Gaudet che batte nella Small Final Fabian Obmann. Il Canada non andava a medaglia ai ...

