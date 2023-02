Snowboard, Mondiali 2023: doppietta elvetica nel PSL, vince Zogg. Fuori ai quarti Dalmasso (Di martedì 21 febbraio 2023) È festa Svizzera nel PSL femminile dei Mondiali di Snowboard in quel di Bakuriani: doppietta elvetica con trionfo di Julie Zogg. Nella Big Final tutta svizzera Zogg batte di 26 centesimi Ladina Jenny. Terza piazza e bronzo per l’austriaca Sabine Schoeffmann che supera la teutonica Ramona Theresia Hofmeister. Una buona gara per Lucia Dalmasso, l’unica azzurra giunta alla fase finale: per lei passaggio del turno negli ottavi ed eliminazione ai quarti. Foto: FISI/Pentaphoto Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) È festa Svizzera nel PSL femminile deidiin quel di Bakuriani:con trionfo di Julie. Nella Big Final tutta svizzerabatte di 26 centesimi Ladina Jenny. Terza piazza e bronzo per l’austriaca Sabine Schoeffmann che supera la teutonica Ramona Theresia Hofmeister. Una buona gara per Lucia, l’unica azzurra giunta alla fase finale: per lei passaggio del turno negli ottavi ed eliminazione ai. Foto: FISI/Pentaphoto

