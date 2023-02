Snowboard, Mondiali 2023: doppietta elvetica nel PSL, vince Zogg. Dalmasso fuori ai quarti (Di martedì 21 febbraio 2023) È festa Svizzera nel PSL femminile dei Mondiali di Snowboard in quel di Bakuriani: doppietta elvetica con trionfo di Julie Zogg. Per lei si tratta della seconda volta da campionessa iridata, dopo che aveva già conquistato il titolo nel 2019. Nella Big Final tutta svizzera Zogg batte di 26 centesimi Ladina Jenny. 1’19?69 il tempo totale della vincitrice, contro l’1’21?23 della sua ultima avversaria. Si tratta del quarto oro elvetico a livello femminile. Snowboard, Mondiali 2023: trionfo nel PSL per Andreas Prommegger, male gli italiani Terza piazza e bronzo per l’austriaca Sabine Schoeffmann che supera la teutonica Ramona Theresia Hofmeister. In questo caso ci sono solo sei centesimi di differenza: 1’20?66 contro 1’20?72. Una buona ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) È festa Svizzera nel PSL femminile deidiin quel di Bakuriani:con trionfo di Julie. Per lei si tratta della seconda volta da campionessa iridata, dopo che aveva già conquistato il titolo nel 2019. Nella Big Final tutta svizzerabatte di 26 centesimi Ladina Jenny. 1’19?69 il tempo totale della vincitrice, contro l’1’21?23 della sua ultima avversaria. Si tratta del quarto oro elvetico a livello femminile.: trionfo nel PSL per Andreas Prommegger, male gli italiani Terza piazza e bronzo per l’austriaca Sabine Schoeffmann che supera la teutonica Ramona Theresia Hofmeister. In questo caso ci sono solo sei centesimi di differenza: 1’20?66 contro 1’20?72. Una buona ...

